Secretário de Transportes anuncia nova data para inauguração do Aeroporto de Serra Talhada

O secretário de Transportes de Pernambuco, Antonio Júnior, afirmou nessa terça-feira (29), durante entrevista ao programa Frequência Democrática, na rádio Vila Bela FM, que em 90 dias o aeroporto de Serra Talhada estará contando com a operação de voos comerciais pela empresa Azul Linhas Aéreas.

“Ao longo desse processo também, estamos concluindo as licitações do complemento da terraplanagem e da construção da cerca. Eu acredito que no máximo, estourando 90 dias nós estamos com esse aeroporto com voo comercial”, disse Antonio, complementando.

"As novidades são ótimas, nós estamos implantando já a estação metrológica de superfície remota, que deverá esta toda pronta até o dia 2 de julho, e através dela nós poderemos iniciar a certificação final do aeroporto, para que nós possamos começar a ter os voos comerciais".

Do Leia Mais PE