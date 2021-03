Secretário Estadual de Saúde: “aceleração do vírus pode tornar-se superior à capacidade de abrir leitos

Durante a coletiva de hoje, o Secretário Estadual de Saúde André Longo ressaltou que, apesar do esforço do Governo de Pernambuco com a abertura de leitos, as medidas de proteção continuam fundamentais para salvar vidas.

“O vírus também está com uma aceleração recorde, que pode tornar-se, a qualquer momento, superior à nossa capacidade de abrir leitos. Por isso, meu recado é que ou todos cooperam, ou vai faltar leito para quem precisa, o que vai provocar a perda de vidas”, disse.

E acrescentou: “o reforço no uso correto da máscara, na lavagem das mãos e no distanciamento social é uma questão de proteção e de respeito à vida. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou e os próximos dias tendem a ser muito graves. Por isso, neste momento, cada atitude vai contar para conseguirmos salvar mais vidas”, ressaltou.

O Governo de Pernambuco ampliou, na segunda-feira (8), a rede de terapia intensiva em mais 80 leitos, destinado a pacientes com a Covid-19, distribuídos na Região Metropolitana do Recife e no Sertão.

Os leitos de UTI foram abertos nos hospitais Eduardo Campos da Pessoa Idosa (10), Otávio de Freitas (10), Real Hospital Português (8), no Recife; Tricentenário (20, sendo que 17 já foram abertos hoje e três serão ativados até o final do dia), em Olinda; Memorial Guararapes (10), em Jaboatão dos Guararapes; Fernando Bezerra (2), em Ouricuri; Santa Maria (10), em Araripina; e os 10 do Promate. Nesta quinta-feira (11), a rede estadual já somou 2.192 leitos, sendo 1.151 de UTI.

Do Nill Júnior