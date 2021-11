Secretários de Turismo tem encontro para debater volta de Reveillon e Carnaval

A ASTUR, Associação dos Secretários de Turismo de Pernambuco promove o 2º Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo.

Será em Pesqueira de 4 a 6 de novembro, com todos os protocolos vigentes. A entidade é presidida pelo sertanejo de Afogados da Ingazeira, Edygar Santos.

Haverá o lançamento do e-book do Bora Pernambucar e entrega do certificado dos casos de sucesso do turismo pernambucano pelo Secretário Estadual de Turismo, Rodrigo Novaes.

Ainda um debate sobre “Retomada dos eventos em Pernambuco”, dentre eles a possível realização de réveillon e carnaval, com a Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Ana Paula Vilaça.

Entrega do Prêmio Othon Bezerra de Melo ao Presidente da AMUPE, José Patriota, homenageado deste ano e visitas técnicas a pontos turísticos da cidade.

Do Nill Júnior