Secretários do Governo Paulo Câmara tomam posse em Pernambuco

O governador Paulo Câmara (PSB) assinou, nesta terça-feira (2), o termo de posse do seu secretariado no Palácio do Campo das Princesas. O secretário da Casa Civil, Nilton Mota, leu o termo de compromisso dos 27 auxiliares. São 22 pastas, além de Procuradoria Geral do Estado e Casa Militar – que possuem status de secretaria. Totalizando, 24 secretários e três auxiliares diretos.

“Compromisso com serviço público, dar garantia de atendimento à população, de olhar aqueles que mais precisam, e , principalmente, se colocar no lado do outro. O que ele está passando? O que podemos ajudar? Esse time vai buscar se entrosar cada vez mais, rapidamente, para que a gente possa está potencializando as nossas políticas e fazendo cada vez mais aquilo que a gente aprendeu a fazer com Eduardo Campos, e que a gente repete, nos últimos quatro anos, e que a gente vai continuar a trabalhar fazendo cada vez mais com menos”, disse Paulo Câmara, ao falar sobre as expectativas dos seus novos auxiliares.

Paulo conclamou sua equipe para ter unidade dentro que vocês vão ter uma longa trajetória, uma trajetórias de muitos obstáculos, mas que vocês vão dar conta. Como já deram muitos do que já estão aqui. Com a unidade do nosso time, com nosso modelo de trabalhar e com nossa responsabilidade política e social, a gente vai fazer muitas entregas ao povo de Pernambuco e vamos cumprir os nossos compromissos de chegar cada vez mais com políticas públicas em todas as regiões de pernambuco”, ressaltou o governador.

Coube a Nilton Mota, que assumiu a Casa Civil, discursar em nome de todos os secretários. “Me enche de orgulho e já demonstra o tamanho da responsabilidade dada pelo governador Paulo Câmara. Encerramos uma das eleições mais acirra da que o brasil já registrou, com mudanças agudas no quadro nacional e ao mesmo tempo que enfrentamos a maior crise financeira da história. Esse quadro potencializou as dificuldades, mas também maximizou o tamanho da vitória”, disse.

SECRETARIADO

Administração – José Francisco Cavalcanti Neto

Desenvolvimento Agrário – Dilson Peixoto

Casa Civil – Nilton Mota

Infraestrutura e Recursos Hídricos – Ferdandha Batista

Ciência, Tecnologia e Inovação – Aluisio Lessa

Controladoria Geral do Estado – Érika Gomes Lacet

Cultura – Gilberto Freyre Neto

Defesa Social – Antônio de Pádua

Desenvolvimento Econômico – Bruno Schwambach

Desenvolvimento Social – Sileno Guedes

Educação – Frederico Amâncio

Fazenda – Décio Padilha

Imprensa – Eduardo Machado

Justiça e Direitos Humanos – Pedro Eurico

Meio Ambiente e Sustentabilidade – Antônio Bertotti

Micro e Pequena Empresa, Qualificação e Trabalho – Alberes Lopes

Mulher – Sílvia Cordeiro

Planejamento e Gestão – Alexandre Rebêlo

Saúde – André Longo

Desenvolvimento Urbano e Habitação – Marcelo Bruto

Políticas de Prevenção às Drogas – Cloves Benevides

Turismo – Rodrigo Novaes

ESTRUTURA DE APOIO AO GOVERNADOR

Chefe da Assessoria Especial – Antônio Carlos Figueira

Chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos – Renato Thièbaut

Chefe de Gabinete – Milton Coelho

Casa Militar – Carlos José Viana Nunes

Procuradoria Geral do Estado – Ernani Medicis

