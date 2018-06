Sefaz apreende 60 mil peças de confecções com irregularidades fiscais no Agreste de PE

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) de Pernambuco apreendeu nessa quarta-feira (13), em Agrestina, no Agreste, 60 mil peças de confecções com irregularidades fiscais, que tinham como destino o estado de Goiás.

Os produtos, entre eles, tecidos, camisas, bermudas e calças, pesavam em torno de 27 toneladas e estavam distribuídos em 400 volumes. As mercadorias, sem nota fiscal ou com nota fiscal não adequada, foram avaliadas em R$ 600 mil.

Para o diretor de Postos e Terminais Fiscais, João Cruz, a fiscalização é importante para evitar a concorrência desleal. “Cabe ao Estado combater a sonegação de tributos de forma a garantir um ambiente mais favorável à concorrência”, comentou. (G1)