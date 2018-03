Sefaz-PE apreende mercadorias chinesas avaliadas em R$ 1,2 milhão, no Agreste de Pernambuco

A Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE) realizou uma operação em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo a assessoria de comunicação, as mercadorias foram avaliadas em R$ 1,2 milhão e dois estabelecimentos foram interditados, sendo um deles clandestino. O caso aconteceu na segunda-feira (19), mas só foi divulgado na manhã desta quarta-feira (21).

O contribuinte autuado, proprietário das mercadorias, atua no segmento de tecidos e estocava irregularmente confecções nacionais e importadas da China, conforme a assessoria. A Sefaz-PE coletou ainda os dados de quatro computadores. A expectativa é de que a análise do material também indique se houve sonegação ao Fisco Estadual nos últimos anos.

De acordo com o diretor geral da Receita da II Região Fiscal da Sefaz-PE, Benedito Santos, as ações do contribuinte estavam sendo monitoradas pelos órgãos de inteligência da Secretaria. “Existem vários indícios da introdução de mercadorias irregulares no Estado, o que causa prejuízo na arrecadação e gera concorrência desleal para os empresários do ramo de confecções de Pernambuco, responsáveis pela geração de muitos empregos na região do Agreste”, comentou Benedito Santos.