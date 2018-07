Seguem abertas as inscrições para o SerTão Mais Criativo de Serra Talhada

Entre os dias 13 e 16 de setembro, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica realizará o SerTão Mais Criativo em Serra Talhada. O festival tem como público alvo: empreendedores culturais, músicos, fotógrafos, produtores audiovisuais, pessoas que trabalham com economia criativa e artesãos. As inscrições seguem abertas até 20 de julho na sede do Sebrae da cidade.

A programação contará com diversos cursos, palestras e oficinas de preparação dos participantes. Ao longo do evento também serão realizados diversos seminários culturais. “Já cadastramos vários profissionais, mas ainda temos vagas para todas as modalidades. Essa inscrição é bem antecipada para que dê tempo de identificar a necessidade do público, e oferecer capacitação adequada e uma preparação eficaz”, explica Ana Paula, analista do Sebrae.

Em Serra Talhada, o Sebrae fica localizado na Praça Barão do Pajeú, n° 929, no Centro. As inscrições podem ser feitas com Ana Paula ou Carla, das 8h às 12h e das 13h às 15h. Maiores informações pelos números (87) 3831-1552 ou (87) 9 9109-2623.