Segunda Câmara do TCE rejeita Gestão Fiscal do prefeito de Serra Talhada e aplica multa

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) esteve reunida nessa terça (30) e julgou a Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, relativa ao exercício financeiro de 2014, tendo por responsável o atual prefeito Luciano Duque.

No julgamento, A Segunda Câmara acolhendo as razões do voto do Relator, Conselheiro Dirceu Rodolfo, à unanimidade, julgou irregular a documentação em análise, referente ao Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2014, aplicando ao prefeito Luciano Duque , multa.

O valor da multa ainda será divulgado no Diário Oficial. (Afogados Online)