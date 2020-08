Segunda fase da operação ‘Último Carnaval’ é realizada no Sertão de PE

Nesta quinta-feira (6) foi deflagrada a segunda fase da Operação Último Carnaval. A ação investiga um crime de homicídio qualificado, praticado no dia 13 de março de 2020, na Reta do Mirim, próximo à Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

No dia 2 de julho foram cumpridos dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Nesta segunda fase foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. A operação é decorrente de investigações realizadas pela Delegacia de Tacaratu.

De acordo com a Polícia Civil, há pelo menos três suspeitos que participaram do crime, tendo um deles sido assassinado no dia 16 de maio deste ano. Também há indícios de que os suspeitos possuem atividade voltada à prática do tráfico de drogas. (G1)