Segurança ateia fogo em creche de Minas Gerais e mata 4 crianças

Quatro crianças morreram queimadas em uma creche em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, na manhã dessa quinta-feira (05). Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o vigia do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no Bairro Rio Novo, jogou álcool em crianças e nele mesmo e, em seguida, ateou fogo. No horário havia 75 crianças e 17 funcionários na escola.