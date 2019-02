Segurança é morto a tiros enquanto trabalhava no Agreste de PE

Um segurança de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (2) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi assassinada em frente a boate onde trabalhava na Rua Silvino Macêdo, conhecida como “Rua da Má Fama”.

Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que um carro parou na esquina da rua, um homem desceu, se aproximou do segurança e atirou. A vítima morreu no local. A Polícia Civil informou que a motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas.

O segurança era casado e tinha um filho de seis anos. O enterro será neste domingo (3), às 14h, no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru.

Por telefone, o proprietário do estabelecimento onde a vítima trabalhava, informou à TV Asa Branca, que o segurança tentou separar uma briga em frente à boate. Uma das pessoas não teria gostado e disse que voltaria ao local. As imagens das câmeras de segurança já estão com a Polícia Civil. (G1)