Segurança é preso suspeito de furto e estelionato em Arcoverde

Um segurança de 46 anos foi detido na terça-feira (25) suspeito de estelionato e furto em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que parou em um bar para pedir informação sobre como conseguiria uma pessoa para fazer a guarda do caminhão dele. Em seguida, o suspeito disse que seria do exército e poderia fazer a guarda do veículo.

Ainda de acordo com a PM, os dois combinaram o valor de R$ 3.000 pelo serviço, mas a vítima não cumpriu o acordo e o possível militar foi até o veículo, furtou e danificou algumas partes do caminhão.

A vítima foi a delegacia prestar queixa, e recebeu a ligação do suspeito. Os policiais foram até o local onde ele estava e o detiveram. Com ele foram encontrados um som do veículo, 600 litros de diesel, duas baterias de carro e cintas de amarração. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)