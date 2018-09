Integrantes de quadrilha que praticava assaltos a bancos na BA e PE são mortos durante tentativa de roubo a avião em Salgueiro

Atualizado às 13:01 desta quarta-feira (26)

Seis homens foram mortos nesta terça-feira (26) durante uma operação conjunta das Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Polícias Militar de Pernambuco e da Bahia. Os homens faziam parte de uma quadrilha que estava tentando assaltar um avião de transporte de valores na pista de pouso do aeroporto de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a polícia, o grupo vinha sendo investigado há quase três anos. A quadrilha é acusada de praticar assaltos a bancos e carros-fortes no interior da Bahia e em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Em um dos assaltos, na cidade baiana de Bom Jesus da Lapa, dois policiais foram executados.

Com os suspeitos, a polícia encontrou seis fuzis AK 47 e uma pistola ponto 50. A polícia informou que continua realizando buscas por outros integrantes da quadrilha.

