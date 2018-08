Seis candidatos na disputa ao Governo de Pernambuco; confira os nomes

A corrida para o Palácio do Campo das Princesas vai contar com seis candidaturas, uma delas lançada na última hora, como forma de protesto à aliança entre socialistas e petistas, e que trará como cabeça de chapa o ex-deputado Mauricio Rands (PROS) e, na vice, a ex-vereadora Isabella de Roldão (PDT).

O grupo que se intitula Pernambuco Que Você Quer – e que já está sendo chamado de terceira via política estadual – foi lançado, no domingo (5) à noite, no empresarial RioMar e reúne siglas como Avante, PDT, Rede e PROS. A chapa terá como candidato ao Senado, o deputado federal Silvio Costa(Avante).

Frente Popular

A Frente Popular de Pernambuco também oficializou o projeto de reeleição do governador Paulo Câmara (PSB), no domingo, após várias movimentações em torno da composição da chapa. A convenção ocorreu no Clube Internacional do Recife. A atual deputada federal Luciana Santos (PCdoB) – antiga aliada dos socialistas – foi apresentada como vice da chapa.

Além do PSB, outros 11 partidos compõem a coligação da Frente Popular: SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, Patriota e PRP. Recifense, Paulo Henrique Saraiva Câmara tem 45 anos e é formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além de Luciana, Paulo terá como companheiros de chapa dois políticos veteranos, que até alguns meses estavam em campo distintos: o senador Humberto Costa (PT) e o deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB).

Pernambuco Vai Mudar

A coligação Pernambuco Vai Mudar oficializou a candidatura de Armando Monteiro Neto (PTB) ao governo de Pernambuco no último sábado (4). O anúncio foi feito na convenção da chapa, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Além do PTB, outros 12 partidos compõem a coligação: DEM, PSDB, PRB, Podemos, PSC, PPS, PMB, PSDC, PV, PSL, PHS e PRTB.

Natural do Recife, Armando Monteiro Neto tem 66 anos e é formado em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, e em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele exerce mandato de senador por Pernambuco. Armando terá como vice Fred Ferreira (PSC), ligado ao grupo Ferreira – dos irmãos Anderson (prefeito de Jaboatão) e André (deputado estadual). Os senadores da chapa serão os hoje deputados federais Mendonça Filho (DEM) e Bruno Araújo (PSDB).

A Esperança Vence o Medo

A coligação A Esperança Vence o Medo lançou candidatura de Dani Portela (PSOL) ao governo de Pernambuco, no último sábado. Além delas, o grupo é formado por outras três mulheres: Gerlane Simões como vice, Albanise Pires (PSOL) e Eugênia Lima (PSOL) como candidatas ao Senado. O anúncio foi feito na convenção da chapa, realizada na Casa Marielle Franco, sede do PSOL, no Centro do Recife. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) também faz parte da chapa majoritária.

Olindense, Danielle Gondim Portela dos Santos é advogada e historiadora formada pela Universidade Católica de Pernambuco e tem mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atuou como professora pela Universidade Federal da Paraíba e como pesquisadora vinculada ao Departamento de Paleontologia da UFPE.

Atualmente, a candidata do PSOL atua como advogada popular especializada em questões de violência contra a mulher. Ela atua, ainda, em questões sindicais.

Rede

A Rede Sustentabilidade oficializou, na última sexta-feira (3), a candidatura de Júlio Lóssio ao Governo de Pernambuco. O anúncio foi feito na convenção do partido, realizada em um hotel no Pina, na Zona Sul do Recife. Nascido em Manaus, no Amazonas, Júlio Lóssio tem 46 anos e é formado em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, além de ter especialização em oftalmologia clínica e cirúrgica.

Ele foi eleito prefeito de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, em 2008 e foi reeleito para o cargo em 2012, em ambos os mandatos como filiado do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Desde fevereiro de 2018, é filiado à Rede Sustentabilidade. A Rede não indicou candidatos ao Senado e não possui coligações.

PSTU

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, na última quarta-feira (1º) , a candidatura de Simone Fontana ao Governo de Pernambuco. Seu candidato a vice é o sindicalista Jair Pedro.

Paulista, Simone Fontana é professora, tem 52 anos e é uma das fundadoras do PSTU em Pernambuco. Formada em pedagogia pela Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire) e pós-graduada em educação e linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ela atua na rede estadual de ensino desde 1985 e na municipal desde 1996. Já foi candidata a senadora, a deputada estadual, a prefeita e a vereadora da capital pernambucana, além de ter sido dirigente do Sindicato dos Professores do Recife (Simpere).

Da Folha de Pernambuco