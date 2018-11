Seis mortes são registradas pela PRF nas estradas de PE durante feriadão de Finados

Durante o feriadão entre a quinta (1º), data em que se comemorou o Dia do Servidor Público, e o domingo (4), seis pessoas morreram devido a acidentes nas estradas de Pernambuco. O balanço do período foi divulgado nessa segunda (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Também foram contabilizados, ao todo, 52 acidentes e 34 outras pessoas feridas ao longo da Operação Finados. Em 2017, a ação teve um dia a mais e registrou 60 acidentes, com 44 feridos e uma morte.

De acordo com a PRF, o acidente mais grave ocorreu na sexta (2), na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo em uma descida, entrando na contramão da rodovia e colidindo com um carro que seguia na direção oposta. Os dois condutores morreram no local.

Fiscalização

Durante os dias de operação, a PRF fiscalizou 3.107 pessoas e 2.609 veículos. Ao todo, foram emitidas 1.214 autuações por irregularidades como ultrapassagens em local proibido, passageiros ou condutores sem o cinto de segurança, falta de capacete em motos ou ausência de cadeirinha para crianças. O órgão também registrou 545 imagens de veículos com excesso de velocidade.

Os policiais rodoviários federais também realizaram 1.005 testes com o bafômetro. Desse total, 33 pessoas foram autuadas e outras três foram presas por estarem sob efeito de álcool.

Também foram recolhidos 118 veículos, 84 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo e 27 Carteiras Nacionais de Habilitação. Houve, ainda, abordagens educativas ao longo da operação. Ao todo, 227 pessoas receberam orientações sobre como evitar acidentes. (G1)