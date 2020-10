Seis pessoas morreram durante feriadão nas rodovias de Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na tarde dessa terça-feira (13), o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Ao todo, durante o último feriadão – de sexta-feira (09) até a segunda-feira (12) -, seis mortes e 64 acidentes foram registrados nas rodovias federais de Pernambuco. Em 2019, o feriado ocorreu no sábado e não houve operação específica para a data.

De acordo ainda com os dados da PRF, metade dos acidentes com morte foi ocasionado por atropelamentos de pedestres. Um dos acidentes graves ocorreu na noite de segunda-feira, no Km 90 da BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Um ciclista de 23 anos foi atingido por um carro e faleceu no local. O motorista realizou o teste do bafômetro, que indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso.

Em quatro dias, foram abordados 2.492 pessoas e 2.221 veículos, que resultaram em 2.836 autuações. Entre elas, destacaram-se 480 por ultrapassagem em local proibido, 132 pelo não uso do cinto de segurança, 42 pela falta do capacete, 33 pela ausência da cadeirinha e 57 por alcoolemia, com 4 motoristas detidos sob efeito de álcool.

Nesse período, foram recolhidos 203 veículos irregulares, 177 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 15 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). A PRF também recolheu sete animais que estavam soltos às margens das rodovias, registrou 13,6 toneladas de excesso de peso em caminhões e prestou auxílio a 47 motoristas, que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes sem vítima.

Detenções

As ações de combate ao crime, nas rodovias de Pernambuco, resultaram em seis pessoas detidas por crimes como uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo e com mandado de prisão em aberto.

Do NE10 Interior