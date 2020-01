Seleção para sargentos da Aeronáutica é aberta com salários de mais de R$ 3,8 mil

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu uma seleção para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (Eags). As inscrições podem ser feitas pelo site da Aeronáutica até 12 de fevereiro.

Os interessados devem pagar uma taxa R$ 60 para participarem da seleção. O candidato, após concluir o estágio, receberá um salário de R$ 3.825. Para concorrer a uma das vagas, é preciso ter entre 17 e 25 anos e curso técnico de nível médio na área de atuação escolhida.

São 156 vagas distribuídas entre Eletrônica, Administração, Enfermagem, Eletricidade, Informática, Laboratório, Obras, Pavimentação, Radiologia e Topografia. Das vagas abertas, 20% ficam reservadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

Provas

A seleção terá provas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Especializados, relativos à especialidade a que concorre o candidato, que serão realizadas no dia 26 de abril de 2020. Além disso, também haverá outros processos para classificação e eliminação.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, em São Paulo, no dia 10 de janeiro de 2021.

Marinha abre inscrições para concurso

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes-marinheiros (CPAEAM). É possível se inscrever no site da Marinha ou em instalações da instituição pelo Brasil. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 25 para participar do processo seletivo. O prazo final é 3 de fevereiro. No total, estão sendo oferecidas 900 vagas.