Seleção simplificada da UFPE para professor substituto oferece salários de até R$ 5,7 mil

Estão abertas, até sexta-feira (6), as inscrições em uma seleção simplificada da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que oferece oito vagas de professor substituto. As oportunidades são para os campi Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão e os salários variam de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14.

No Campus Recife, há seis vagas. Três delas são oferecidas no Centro de Ciências Médicas (CCM), duas no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e uma no Centro de Artes e Comunicação (CAC). No Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, no Agreste, há uma vaga para o Núcleo de Ciências da Vida.

No Centro Acadêmico de Vitória (CAV), na Zona da Mata, a oportunidade é para o Núcleo de Enfermagem. O valor dos salários varia conforme o regime de trabalho, que pode ser de 20 ou 40 horas, e da qualificação do docente.

As inscrições são feitas presencialmente nas secretarias dos departamentos e núcleos que oferecem as vagas, nos endereços e horários de funcionamento indicados no edital da seleção simplificada.

A taxa de inscrição custa R$ 150 e o pagamento deve ser efetuado exclusivamente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) da UFPE.

Provas e contrato

O processo seletivo conta com prova escrita e/ou didática e/ou prática, de caráter eliminatório; e prova de títulos, de natureza classificatória. A vigência do contrato como professor substituto é de até um ano e pode ser prorrogado por sucessivos períodos desde que a contratação não ultrapasse dois anos.