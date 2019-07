Seleção simplificada da UFPE tem 39 vagas para professor substituto e salários de até R$ 5,7 mil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebe inscrições, até sexta-feira (12), para uma seleção simplificada de professores substitutos para os campi Recife, Caruaru e Vitória. Ao todo, são oferecidas 39 vagas.

O salário varia entre R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, a depender do regime de trabalho e da qualificação dos candidatos. Para se inscrever, é preciso ir às secretarias dos departamentos e núcleos que oferecem as vagas e pagar uma taxa de R$ 150 através do Guia de Recolhimento da União (GRU).

O processo seletivo conta com as seguintes fases de caráter eliminatório: prova escrita, didática e/ou prática, além de prova de títulos, de caráter classificatório.

O edital do processo seletivo e a lista de documentos necessários para inscrição estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe).

O prazo de validade da seleção é de 12 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União (DOU). A vigência dos contratos de professor substituto é de até um ano, a critério da administração, que pode prorrogá-la por até 24 meses.

Confira as vagas oferecidas

Campus Recife

Área de atuação Número de vagas Centro de Artes e Comunicação (CAC) 7 Centro de Biociências (CB) 1 Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) 4 Centro de Ciências Médicas (CCM) 2 Centro de Ciências da Saúde (CCS) 10 Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) 3 Centro de Informática (CIn) 3 Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) 4

Campus Caruaru Área de atuação Número de vagas Núcleo de Gestão 1 Núcleo de Tecnologia 1 Campus Vitória Área de atuação Número de vagas Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte 2 Núcleo de Nutrição 1