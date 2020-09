Seleção simplificada do governo de Pernambuco oferece 30 vagas com salários de até R$ 4,5 mil

O governo de Pernambuco divulgou, na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial do Estado, o edital de uma seleção simplificada para contratação temporária de 30 profissionais de nível superior com salários de até R$ 4,5 mil. As vagas são para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Parque Estadual Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

As inscrições têm início no dia 8 de outubro e podem ser feitas até 9 de novembro, pela internet. Para participar da seleção, é preciso preencher um formulário disponível na página da banca organizadora, anexando documentos informados no edital. Também é necessário enviar documentos que comprovem a formação do candidato, além de pagar uma taxa no valor de R$ 65.

O processo seletivo ocorre em uma única etapa, de análise profissional e de títulos. Do total de vagas disponíveis, 5% estão destinadas a pessoas com deficiência. De acordo com o edital, a seleção tem validade de 24 meses, ou seja, dois anos, e pode ser prorrogada pelo mesmo período.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 16 de novembro. Após o período de envio e julgamento de recursos, o resultado final tem previsão de ser divulgado no dia 25 de novembro.

Confira os cargos com vagas disponíveis

Analista ambiental

Analista de sustentabilidade

Analista de sistemas e redes

Analista de comunicação e redes sociais

Analista jurídico

Analista financeiro

Analista administrativo

Engenheiro civil

Médico veterinário

Zootecnista