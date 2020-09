Seleção simplificada do governo de Pernambuco oferece 79 vagas com salários de até R$ 3,2 mil

O governo de Pernambuco recebe inscrições, a partir das 9h da segunda-feira (14), para uma seleção simplificada que oferece 79 vagas de contratação temporária com salários de até R$ 3,2 mil. A inscrição é feita exclusivamente na internet até o dia 29 de setembro.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior para atuar em áreas de prevenção social e programas e projetos na Secretaria Estadual de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, em todas as regiões de Pernambuco.

Do total de oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, o que equivale a 12 vagas. Para todos os candidatos selecionados, a carga horária semanal de trabalho é de 44 horas.

Para se inscrever, cada candidato deve preencher o formulário disponível na internet e optar por apenas uma função e uma única lotação, além de pagar a taxa da inscrição, no valor de R$ 25, até o dia 30 de setembro.

Há vagas para pessoas graduadas em marketing, história, letras, ciências sociais, comunicação social, serviço social, psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia, tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, sistemas de informação, administração de empresas, logística, economia, processos gerenciais, ciências contábeis e filosofia.

De acordo com o edital, que foi publicado na edição de sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado, o processo seletivo tem uma única etapa, eliminatória e classificatória, de avaliação curricular.

Ainda segundo o documento, os contratos temporários têm prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, conforme necessidade da secretaria.

O resultado preliminar da seleção simplificada está previsto para ser divulgado no dia 10 de novembro na internet. Já o resultado final tem previsão de ser publicado online e no Diário Oficial do Estado no dia 19 de novembro.