Seleção simplificada oferece 173 vagas para professor da rede estadual

O governo de Pernambuco divulgou, neste sábado (9), o edital de uma seleção simplificada para 173 vagas para o cargo de professor de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com salários que variam entre R$ 1.438,34 e R$ 1.917,78. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Das 173 vagas, 159 são para professor nas áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, polivalente e práticas agrícolas. As outras 14 são para professor articulador territorial, responsável por ministrar formação para os professores de turmas e dar aulas na ausência de algum professor.

As inscrições são gratuitas abrem a partir da segunda-feira (11) e seguem até o dia 25 de novembro, exclusivamente no site da Secretaria de Educação e Esportes. Os contratos têm 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Para participar da seleção, é preciso preencher o formulário de inscrição, disponível na internet, e anexar documentos como RG, CPF, comprovantes de residência, de quitação eleitoral e de serviço militar, documentos de comprovação da formação e de experiência profissional. A lista completa está disponível no edital da seleção.

A seleção acontece em etapa única, de análise de experiência profissional, títulos e cursos. A divulgação do resultado preliminar está prevista para ocorrer até 16 de dezembro. Os recursos podem ser encaminhados entre os dias 17 e 19 do mesmo mês à SEE. A divulgação do resultado final está prevista parao dia 27 de dezembro, no site da Secretaria. (G1)