Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente na tarde da segunda-feira (7), na BR-104, em Panelas, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, saiu da rodovia e colidiu em uma pedra. O jovem estava sem capacete e morreu no local. (G1)