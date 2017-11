Sem conserto na Adutora do Pajeú, Compesa dá nova previsão de abastecimento para Serra Talhada e mais 9 municípios

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) enviou uma nota na madrugada deste sábado (25) para o Jornal Desafio Online, alertando que o conserto do vazamento na Adutora do Pajeú, nas proximidades do distrito de Nazaré do Pico, em Floresta, ainda está em curso. De acordo com a Compesa, a previsão de retomada do abastecimento é para o fim do dia deste sábado.

Leia a nota na íntegra enviada ao JD Online:

NOTA DA COMPESA- PERNAMBUCO

A Compesa informa que continua trabalhando no conserto emergencial de um vazamento na Adutora do Pajeú. A equipe trabalhou durante todo o dia de hoje e será necessário continuar o serviço amanhã. A nova previsão de retomada do abastecimento é para o fim do dia deste sábado. As cidades de Serra Talhada, Carnaíba, Quixaba, Tabira, Afogados da Ingazeira, Flores, São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaracy e os distritos de Jabitaca, Canaã e Carqueja voltarão a receber água gradativamente, conforme calendário de abastecimento.