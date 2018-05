Sem jogadores cotados por Tite, Pernambuco pode ficar de fora da Copa após 32 anos

Nesta sergunda-feira, às 14h, o técnico Tite divulga a relação de 23 jogadores que irão defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Convocação que deve confirmar uma marca negativa para o futebol local. Sem nenhum atleta nascido em Pernambuco cotado para fazer parte da relação, o estado deve ficar sem um atleta no Mundial após 32 anos. Isso vez que isso havia acontecido foi na Copa de 1986, no México, há sete edições. De lá para cá, pelo menos um pernambucano vinha sendo relacionado para defender a amarelinha. Com direito a dois campeões do mundo.

A lista começa com o zagueiro Ricardo Rocha, titular na Itália em 1990 e que conquistaria o tetra quatro anos depois, nos Estados Unidos. Após estrear como titular e capitão do time, contra a Rússia, Rocha se lesionaria e passaria o restante do mundial no elenco, mas sem condições de jogo. Já em 1998 e 2002 o representante pernambucano foi o meia Rivaldo, um dos destaques da seleção nos dois mundiais. Na campanha do vice-campeonato na França foi o vice-artilheiro do time, com três gols, dois deles nas quartas de final, contra a Dinamarca.

Já na Copa da Coréia e do Japão, dividiu o protagonismo do penta com o atacante Ronaldo na Coréia e no Japão, sendo o autor de cinco gols. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, o meia foi o melhor jogador do Mundial.

Nas edições seguinte, Pernambuco também esteve presente. Porém, já sem tanto brilho. Na Copa de 2006, na Alemanha, o meia Juninho foi chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira e disputou três partidas, sendo duas como titular. Contra o Japão, marcou seu único gol, na goleada por 4 a 1 na primeira fase e na eliminação para a França, nas quartas de final.

Quatro anos depois, o volante Josué, revelado pelo Porto de Caruaru, fez parte da lista do técnico Dunga. Mas só entrou em campo no segundo tempo do empate por 0 a 0 com Portugal, ainda na primeira fase. Já na Copa do Brasil, em 2014, o também volante Hernanes, que figurou na reserva durante todo o Mundial sendo acionado no segundo tempo dos jogos contra a Croácia (na abertura da Copa), nas quartas de final diante da Colômbia e na decisão do 3º lugar frente a Holanda.

Outros pernambucanos

Ao todo, já foram 10 os atletas nascidos em Pernambuco a disputar uma Copa do Mundo. O primeiro de todos, o atacante Ademir de Menezes, artilheiro (nove gols) e vice-campeão em 1950, no Brasil. No bicampeonato de 1958 e 1962, o atacante Vavá se fez presente, com o volante Zequinha também compondo o grupo no segundo Mundial. Por fim, em 1966, na Inglaterra, o goleiro Manga e o lateral-esquerdo Rildo representaram o estado.

Os representantes do Estado em Copas

1 – Ademir Menezes, 1950 (atacante, revelado pelo Sport)

2 – Vavá, 1958/1962 (atacante, revelado pelo Sport)

3 – Zequinha, 1962 (volante, revelado pelo Santa Cruz)

4 – Rildo, 1966 (lateral-esquerdo, revelado pelo Sport)

5 – Manga, 1966 (goleiro, revelado pelo Sport)

6 – Ricardo Rocha, 1990/1994 (zagueiro, revelado pelo Santa Cruz)

7 – Rivaldo, 1998/2002 (meia, revelado pelo Santa Cruz)

8 – Juninho Pernambucano, 2006 (meia, revelado pelo Sport)

9 – Josué, 2010 (volante, revelado pelo Porto)

10 – Hernanes, 2014 (meia, revelado pelo Unibol)

Do Superesportes