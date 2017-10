Sem muita novidade: MPPE emite recomendação para regular venda do gás em Serra Talhada

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realizou reunião com os revendedores do gás de cozinha em Serra Talhada, depois de denúncia de ‘cartelização’ do produto no município.

Recentemente o vereador José Raimundo denunciou o preço praticado em Serra Talhada na venda do botijão de gás, em média R$ 75,00 bem superior aos preços praticados nos municípios vizinhos, onde se registrou venda de botijões por até R$ 55,00. Tal diferença levou o vereador fazer a denúncia e levar o caso ao MPPE, que depois de ouvir as partes, nesta terça (3) emitiu uma Recomendação determinando que os revendedores estabeleçam preço de acordo com a livre concorrência sem uniformização dos valores cobrados.

O MPPE estabeleceu também que os revendedores devem apresentar notas fiscais relativas às compras dos últimos três meses, e que por um período de um ano os mesmos serão monitorados com a obrigação de remeter para o MPPE as notas fiscais a cada três meses.

Segundo o promotor de Justiça Vandeci de Sousa Leite a população deve atuar com fiscal e acionar a Polícia Militar ou Delegacia de Polícia Civil e até mesmo o próprio MPPE sempre que sentirem que as regras estão sendo descumpridas.

A expectativa da população de que a ação do vereador a e a entrada no caso do MPPE viesse a baratear o preço do botijão de gás na cidade acabaram frustradas, as recomendações do Ministério Público serve para ordenar o setor, mas não determina a redução dos valores, como está bem explícita, os revendedores podem estabelecer os preços de acordo com a ‘livre concorrência’, o que não implica em baixar os valores.

