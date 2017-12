Sem ornamentação natalina, centro de Serra Talhada segue escuro e triste

Em Serra Talhada, principal e maior cidade do Sertão do Pajeú, a segunda maior de todo Sertão, atrás apenas de Petrolina, nem parece que chegou o período natalino. Na contramão dos outros municípios da Região, a Prefeitura não se preocupou com a decoração natalina, no que foi acompanhada pelos empresários, que parecem não apostar numa recuperação das vendas no período, como é esperado em todo país.

Em uma época em que as luzes é que dão o brilho da festa, na Capital da Beleza feminina a sua principal praça, a Sérgio Magalhães, que todos os anos era ricamente decorada, pouco a pouco, perdeu seu glamour, na gestão do petista Luciano Duque e sua decoração foi perdendo forças até que este ano, até esta data, nada foi feito na mesma.

Segundo comentários nas redes sociais a Prefeitura ainda vai cuidar da decoração natalina que deverá ser ‘inaugurada’ no próximo dia 17 (domingo).

Mesmo que isto venha a acontecer, a demora na decoração da cidade é criticada pela população, “fica um período muito curto. Para o comércio é prejudicial, tira até o interesse dos lojistas fazerem também sua decoração, e isso acaba se refletindo nas vendas”, declarou um lojista.

Serra Talhada é o segundo maior polo comercial do Sertão de Pernambuco, mas, qualquer visitante que chegue à cidade nesta época jamais apostará nessa posição.

Em épocas passadas (recentes) a cidade chegava a ostentar o slogan de “Capital do Natal” o que foi morrendo pouco a pouco, desde 2013, quando o governo municipal, alegando questões financeiras foi ‘barateando’ os festejos natalinos, e outros, ao ponto de notabilizar como um governo que acabou com os festejos populares do município, como carnaval, São João e agora o natal.

A CDL local, apesar de forte também não investiu nos Festejos Natalinos e assim, sobra ao serra-talhadense, festejar um natal sombrio, sem luzes ou músicas, ou ‘fugir’ para municípios vizinhos, assim como já faz em outras festas.

“O esvaziamento dos festejos populares, no caso aqui se referindo ao natal, prejudica a economia local que deixa de faturar. O município perde divisas… quem não enxergar isso não entende nada de economia…”, declarou um economista .

