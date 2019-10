Semana do Bebê acontece nas unidades de saúde e creches de Serra Talhada

Começou na última segunda-feira (21) e segue até 30 de outubro a programação da Semana do Bebê 2019, em Serra Talhada. Realizada pelas secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Cidadania, e Esportes e Lazer, a Semana do Bebê tem como tema “Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável”.

A programação conta com atendimento, palestras, mesas redondas e apresentações culturais nas unidades de saúde da família e creches municipais. O dia “D” é na quarta-feira (30), a partir das 08h, no auditório do Centro Administrativo Municipal. No mesmo dia, às 17h, haverá um momento de diversão para as crianças, com parques e apresentação da Banda Cazuadinha, às 17h, na Concha Acústica.

SEMANA DO BEBÊ

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do UNICEF para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. Tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

A cada edição, ocorrem discussões sobre temas como mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais. Desde 2013, a Semana do Bebê também faz parte das ações estratégicas de participação social do Selo UNICEF, outra iniciativa do UNICEF para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no Semiárido e na Amazônia Legal Brasileira.