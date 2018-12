Semana Técnica do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE é encerrada com desfiles, apresentações e noite cultural

O terceiro e último dia da Semana Técnica 2018 foi realizado na quinta-feira (06), já deixando espaço para a realização da segunda edição em 2019. A programação do dia envolvia oficinas, sessão de cinema, palestras, concurso de miss e mister teen e noite cultural.

Pela manhã os estudantes assistiram ao filme “O mundo de Sofia”, e discutiram com professor Suzano Aquino, algumas das principais ideais da obra. Logo após quem ficou no auditório, pôde assistir a duas palestras. A primeira, aletrou sobre os cuidados do consumo de energia elétrica e a segunda, mostrou um case de sucesso da empresa Glimmer, no segmento de eventos em Serra Talhada.

Entre as demais atividades, a servidora Rubeneide Sá realizou uma oficina demonstrando experimentações no ensino da Química e o professor Josiete Mendes, falou com os estudantes acerca da ferramenta digital Linkedin, e de como ela pode ser aliada a administração da carreira profissional. Aconteceram também palestras acerca de como se comportar numa entrevista de emprego e sobre a História e Aplicação da Logística, ministrada por Renata Melo e Danilo Oliveira, respectivamente.

As professoras Vanessa Nóbrega e Adriana Bispo realizaram oficinas de Logística Reversa. A primeira, exemplificou junto aos estudantes como materiais que facilmente poderiam ser jogados no lixo, podem se transformar em objetos decorativos e úteis. Já Adriana, mostrou como o óleo de cozinha pode ser transformado em sabonete ecológico. Para a aluna Giovanna Adryelle, que participou da primeira oficina, o conhecimento transmitido nos dias de evento contribuíram muito para sua formação.; “Pude aprender muito durante a Semana Técnica. Na oficina de Logística Reversa, vi coisas sendo reaproveitas e utilizadas de uma maneira que não imaginava. Pude também aprender mais sobre os demais cursos que são ofertados aqui no campus”, declarou a jovem com entusiasmo.

A programação continuou com o concurso que elegeu o mister e miss teen IF Sertão-PE. O ginásio do campus ficou lotado para ver a competição contou com 11 candidatos ao título masculino e 9 ao título feminino. Ao final, os estudantes Thiago Aquino e Luiza Magalhães, ambos do 2º ano do Ensino Médio Integrado, levaram para casa a coroa de mister e miss teen.

À noite, a professora Alane Luma, mediou uma mesa redonda composta por Cristiano Menezes, secretário de obras e infraestrutura do município, Pedro Henrique Barros, diretor da ARB Projetos, Fred Pereira, assessor da secretaria de desenvolvimento econômico e turismo e Francisco Mourato, diretor da Federação do Comércio de Serra Talhada. Todos falaram um pouco acerca do impacto positivo que o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE traz para a região, ao formar profissionais em variadas áreas técnicas. “Sinto que a chegada do Instituto, complementa o polo educacional que nossa cidade de transformou e acende a esperança em pessoas que não tem a oportunidade de se deslocar para os grandes centros para estudar. Acredito que o conhecimento aliado à geração de oportunidade faram com que esses alunos possam contribuir para o desenvolvimento de Serra Talhada”, destacou o secretario Cristiano Menezes.

Os integrantes da mesa puderam ainda conhecer o projeto de extensão desenvolvido sob orientação da professora Kallyny Cunha, com os alunos de Edificações. O projeto pretendia elaborar protótipos de Portal na entrada da cidade e os modelos apresentados pelos estudantes agradou os secretários e demais participantes do evento.

A Diretora de Ensino do campus, Vanessa Nóbrega, comemorou a realização da Semana Técnica e agradeceu a todos pelo desempenho do evento. “Notamos uma integração muito grande entre nossos alunos, de todos os cursos e percebemos o quanto eles são empenhados em mostrar o que aprendem em sala de aula, tanto para a comunidade interna quanto a externa do campus. A comissão organizadora também está de parabéns pela promoção deste momento em nosso campus”, concluiu a diretora.

Ao final, os estudantes celebraram o fim do evento com uma noite cultural com direito a chuva de fogos.