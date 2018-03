Semifinal entre Náutico e Salgueiro já vendeu 17 mil ingressos

A semifinal do Campeonato Pernambucano entre Náutico x Salgueiro, que será jogada neste domingo (25), terá pelo menos 17 mil alvirrubros nas arquibancadas da Arena de Pernambuco. A parcial das vendas dos ingressos foi divulgada pelo clube às 12h deste sábado (24). As vendas seguem até as 16h do sábado na sede do clube, na avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, no aplicativo Náutico Bilheteria Eletrônica e nos quiosques do Arena Torcedor.

As vendas seguem das 12h às 17h do domingo nas bilheterias do estádio. A expectativa da diretoria do Náutico é de um público de 25 mil torcedores. Quem se classificar enfrentará o Central na final, a ser disputada nos domingos 1º e 8 de abril.

Preços

Setor Oeste Inferior: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira) / R$ 20 (Sócio Náutico)

Setor Leste Inferior: R$ 20 (meia) / R$ 40 (inteira) / R$ 15 (Sócio Náutico)

Sul Inferior: R$ 15 (meia) / R$ 30 Inteira

Norte Superior (Visitantes): R$ 15 (meia) / R$ 30 (inteira)

