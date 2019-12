Seminário debate turismo criativo e empreendedorismo em Serra Talhada

Foi realizado na última quinta-feira (12) na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, um seminário de turismo e empreendedorismo no Sertão. Com o tema, “Esse negócio dá certo?”, evento aconteceu no Centro Administrativo Municipal e contou com a promoção do SEBRAE, SENAC, CDL e SINDICOM, além da Prefeitura da cidade.

O seminário teve como objetivo debater as possibilidades do Turismo Criativo no Sertão e a importância da transformação digital para o fortalecimento do turismo regional. Na abertura, o gerente regional do SEBRAE, Henrique Malaquias; o Prefeito Luciano Duque; o presidente da CDL, Marcus Godoy; e o vereador José Raimundo Filho destacaram a importância do fortalecimento do turismo para o desenvolvimento dos municípios sertanejos. Na sequência, a temática foi apresentada pelos especialistas em turismo, empreendedorismo, cultura e inclusão digital Elis Almeida, Karina Zapata, Leonardo Salazar e Paulo Carvalho.

Participaram do evento empreendedores e representantes de Serra Talhada, Mirandiba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Salgueiro, Carnaíba, Afogados da Ingazeira e Floresta. Na ocasião, a Prefeitura Municipal foi representada pelo Prefeito Luciano Duque, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcos Oliveira, e coordenadora da Sala do Empreendedor, Natália Siqueira. Estiveram presentes ainda os vereadores Nailson Gomes, Sinézio Rodrigues, Romero Sena e Rosimério de Cuca, além de secretários municipais e equipe da Sala do Empreendedor.