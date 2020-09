Senac abre 816 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos

Estão abertas as inscrições para 816 vagas em cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Pernambuco. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição, até segunda-feira (7).

Segundo o edital, os candidatos devem se cadastrar pela internet para participar de atividades em três modalidades: presenciais, remotas (por meio do computador) e uma que reúne os outros dois formatos.

Os interessados deverão ter renda familiar máxima de dois salários mínimos por pessoa, além de atender aos critérios de cada curso, como ter idade mínima de 15 ou 16 anos.

As cargas-horárias dos cursos variam de 15 horas a 300 horas, de acordo com a qualificação escolhida. As vagas estão disponíveis para todo o estado de Pernambuco nas áreas de beleza, gastronomia, saúde, vendas, gestão e tecnologia.

O resultado com a lista dos alunos contemplados pelo edital será divulgado na terça-feira (8). As matrículas poderão ser realizadas de 8 a 11 de setembro. As aulas iniciam no mesmo mês, de acordo com o calendário de cada curso.

Cursos oferecidos

Gastronomia

Auxiliar de Cozinha

Atendente de Lanchonete

Bartender

Garçom

Boas Práticas em Serviços de Alimentação

Cozinha Industrial: Técnicas e Características

Elaboração de Cardápio: Planejamento e Precificação

Preparo de Salgados

Técnicas de Confeitaria Gestão Assistente Administrativo

Assistente de Logística

Assistente de Pessoal

Assistente de Recursos Humanos

Contabilidade para não Contadores

Gestão Financeira

Planejamento de Marketing para Gestores Saúde Agente de Combate a Endemias

Cuidador de Idoso

Cuidador Infantil

Massagista

Recepcionista em Serviços de Saúde

Assistência de Enfermagem em Oncologia

Assistência de Enfermagem Domiciliar

Cálculos e Segurança na Administração de Medicamentos

Excelência no Atendimento ao Cliente em Farmácias e Drogarias

Flebotomia

Legislação em Plano de Saúde

NR32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde

Qualidade no Atendimento em Serviços de Saúde

Sistemas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle Tecnologia Programador Web

Produção de Arte 3D para Jogos Digitais Comércio Assistente de Marketing e Vendas

Vendedor

Análise do Comportamento do Consumo

Inovação de Formatos e Canais de Venda

Inteligência Emocional em Vendas

Procedimentos para Exportação

Procedimentos para Importação

Qualidade nas Relações Interpessoais e no Atendimento ao Cliente

Treinamento e Desenvolvimento de Equipes Beleza Maquiagem para Noivas

Gestão do Trabalho e Biossegurança