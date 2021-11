Senac abre inscrições para curso de frios em Serra Talhada

Curso de Montagem e Decoração de Mesa de Frios será realizado de 16 a 19 de novembro, na Cozinha Comunitária Alto do Bom Jesus.

Com a flexibilização das medidas restritivas, as reuniões sociais e as celebrações de fim de ano devem reaquecer o setor de Gastronomia. Por isso, o Senac está com inscrições abertas, em Serra Talhada, para o Curso de Montagem e Decoração de Mesa de Frios, que será realizado de 16 a 19 de novembro.

Para quem deseja participar do curso e aprender a dominar ou aprimorar as técnicas deste serviço, é necessário ter a partir de 18 anos de idade e Ensino Fundamental completo. O curso tem 15h de carga-horária e as aulas acontecem de segunda a sexta, das 19h às 22h, na Cozinha Comunitária Alto do Bom Jesus.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Senac em Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú, 911 – Centro. No ato da inscrição, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Durante as aulas, serão seguidos todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (87) 3929.2350 ou (87) 98874-8477 (WhatsApp).

Serviço:

Curso de Montagem e Decoração de Mesa de Frios

Carga horária: 15h/a

Período: 16 a 19 de novembro

Turno: Noite

Investimento: 6x de R$41,50 no cartão ou 1x de R$249 no boleto.

Inscrição: Senac Serra Talhada (Praça Barão do Pajeú, 911 – Centro)

Local: Cozinha Comunitária Alto do Bom Jesus

Informações: (87) 3929-2350 | 98874-8477

DO Nill Júnior