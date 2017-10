Senac abre inscrições para cursos de Beleza, Gestão e Educação em Serra Talhada

Diante de um mercado de trabalho escasso e competitivo, cursos de rápida duração são boas oportunidades tanto para pessoas interessadas em se capacitar quanto para profissionais que queiram aperfeiçoar o currículo. Em Serra Talhada, o Senac traz essas possibilidades para a população local e está com inscrições abertas para cursos nas áreas de Gestão, Beleza e Educação, com aulas a partir do dia 17 de outubro.

Na área de Gestão, há vagas para Rotinas de Departamento Pessoal, cujo conteúdo aborda processos de admissão, manutenção e demissão de funcionários. A carga horária é de 15h e as aulas acontecem no período da noite. Já na área de Beleza, a instituição abriu vagas para o curso de Maquiagem Básica, com carga de 20h e aulas no turno da tarde.

Por fim, na área de Educação, o Senac está com inscrições abertas para o curso A Arte de Contar Histórias. “É como se fosse um curso de oratória, mas com foco em crianças. Vamos ensinar como construir uma narrativa dinâmica e interativa, com o narrador vivendo cada personagem em sua voz”, explica a analista Comercial do Senac em Serra Talhada, Suzany Medeiros.

Os interessados podem fazer a inscrição no Posto Avançado de Serra Talhada, que fica na Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro. Mais informações: (87) 3929-2350.

Confira os detalhes de cada curso:

Serviço:

Cursos de Gestão e Beleza

Onde: Senac em Serra Talhada – Praça Barão do Pajeú, 911, Centro.

Telefone: (87) 3929.2350