Senac abre inscrições para cursos nas áreas de beleza e comércio em Serra Talhada

A unidade do Senac em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está com inscrições abertas para os cursos de beleza e comércio, voltados para cabeleireiro, depilação, atendimento ao cliente, técnicas de vendas e oratória. A capacitação tem o objetivo de formar os profissionais para o mercado de trabalho.

O curso de cabeleireiro tem início no dia 20, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Para se inscrever o candidato deve ter a partir de 18 anos. A formação visa formar profissionais para realizar procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos, exercendo as atividades em salões, institutos de beleza, spas, clínicas de estética, hotéis, lojas de cosméticos, entre outros lugares.

O curso básico de depilação começa no dia 3 de março, com aulas de segunda a sexta, das 14 às 17h. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos. O profissional da depilação é responsável por dominar os principais procedimentos de extração de pelos tanto da face como do corpo.

O curso de atendimento ao cliente ocorrerá de 19 a 28 de fevereiro, das 19h às 22h. Durante a formação, os participantes conhecerão elementos para lidar com situações inesperadas e complexas, além de conhecer técnicas para fidelizar o cliente. De 2 a 6 de março, também será oferecido pelo Senac, das 19h às 22h, o curso de técnicas de vendas, que visa apresentar as diversas etapas do processo de vendas, para atender as necessidades e expectativas do cliente e promover satisfação.

Para quem é da área de vendas, o Senac oferece o curso de oratória, com aulas de 9 a 13 de março, das 19h às 22h. A oratória utiliza um conjunto de técnicas que trabalham a retórica para informar, influenciar e convencer pessoas. As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Senac em Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú 911, Centro. As vagas são limitadas. Mais informações sobre os cursos e valores podem ser obtidas por meio do telefone (87) 3929-2350.

Serviço

Cursos de Beleza

Cabeleireiro

Período: 20/2 a 10/09, das 19h às 22h, de seg a qui.

Investimento: R$ 7x de R$ 396,00

Básico de Depilação

Período: 03/03 a 16/03, das 14h ás 17h, de seg a sex.

Investimento: R$350, em até 6x no cartão de crédito.

Atendimento ao Cliente

Período: 19 a 28/02, das19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão)

Oratória

Período: 09 a 13/03, das 19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão)

Técnicas de Vendas

Período: 02 a 06/03, das 19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão).