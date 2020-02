Senac de Serra Talhada oferece cursos voltados para comércio

O Senac em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está com inscrições abertas para os cursos de “Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas e Oratória”.

O curso de atendimento ao cliente ocorrerá de 19 a 28 de fevereiro, das 19h às 22h, durante a formação, os participantes conhecerão elementos para fidelizar o cliente. Já de 2 a 6 de março, também será oferecido pelo Senac, das 19h às 22h, o curso de técnicas de vendas, que visa apresentar as diversas etapas do processo de vendas e para quem é da área de vendas e de qualquer outro segmento, o Senac oferece o curso de oratória, de 9 a 13 de março, das 19h às 22h.

Os interessados em participar das formações podem se inscrever presencialmente no Senac de Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú, 911 – Centro. As vagas são limitadas. Mais informações sobre os cursos e valores podem ser obtidas por meio do telefone (87) 3929-2350.

Serviço:

Cursos na área de Comércio no Senac em Serra Talhada

Atendimento ao Cliente (15h)

Período: 19 a 28/02/202

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão)

Oratória (15h)

Período: 09 a 13/03/2020

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão)

Técnicas de Vendas (15h)

Período: 02 a 06/03/2020

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 140,00 (no boleto ou em até 3x no cartão).