Senac oferece 1.863 vagas em cursos gratuitos em Serra Talhada e mais 24 cidades de PE

O Senac Pernambuco lançou edital para o preenchimento de 1863 vagas em cursos gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As vagas são para capacitações nas áreas de Artes, Beleza, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Saúde e Vendas. As aulas serão nas modalidades remota ou presencial, a depender do curso ofertado. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (28), pelo site do Senac (www.pe.senac.br).

As cidades contempladas nesta oferta foram Recife, Camaragibe, Igarassu, Itapissuma, Ipojuca, Paulista, Moreno, Vitória de Santo Antão, Palmares, Escada, São José da Coroa Grande, Bezerros, Caruaru, Surubim, Garanhuns, Jucati, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Salgueiro, Petrolina, Dormentes e Araripina.

Os interessados deverão atender aos pré-requisitos do PSG, como ter renda familiar total de até dois salários mínimos por pessoa, e às condições de cada curso, presentes no edital. Nesta oferta, os cursos de aperfeiçoamento (verificar edital) serão reservados a profissionais de cada área, devendo os interessados comprovarem experiência por meio de certificado de curso, cópia da carteira de trabalho ou declaração do empregador. Além disso, nos cursos na modalidade presencial, os alunos deverão residir próximos aos locais de realização das programações.

Após a realização das inscrições pelo site, o resultado dos alunos aprovados será divulgado na quinta-feira (29) e as matrículas serão realizadas nos dias 29 e 30, presencialmente, nas unidades do Senac ou nos endereços marcados no edital. Mais informações sobre a oferta podem ser obtidas pelo telefone 0800.081.1688 ou pelo endereço https://www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas, no qual é possível consultar todos os documentos relativos à oferta.

Programa Senac de Gratuidade – O PSG tem o objetivo de garantir o acesso à educação profissional de qualidade a pessoas com renda familiar per capta de até dois salários mínimos. O programa integra um acordo firmado em 2008 com o Governo Federal e representa um compromisso do Senac com a sociedade para promover a inclusão social por meio da educação profissional.

Serviço:

Cursos gratuitos | Programa Senac de Gratuidade

Calendário:

– Inscrições: até 28 de outubro;

– Resultado dos aprovados: 29 de outubro;

– Matrícula: 29 e 30 de outubro;

Edital completo e inscrições: www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas

Mais informações: 0800.081.1688

Lista de cursos disponíveis:

Serra Talhada:

Assistente de Logística

Auxiliar de Cozinha

Boas Práticas em Serviços de Alimentação

Cuidador de Idoso

Planejamento e Implantação de Loja Virtual

Recepcionista

Vendedor

Triunfo:

Vendedor

Santa Cruz da Baixa Verde:

Condutor em Turismo – Cultura, Ecoturismo e Roteiros

Afogados da Ingazeira:

Inovação de Formatos e Canais de Venda

Salgueiro:

E-commerce – Vendendo no Comércio Eletrônico