Senac oferece 1,5 mil vagas em 30 cursos gratuitos em Serra Talhada e mais 11 cidades de PE

Estão abertas, até domingo (4), as inscrições para cursos gratuitos de qualificação, técnicos e de aperfeiçoamento profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Há, ao todo, 1.583 vagas em 30 opções de cursos nos segmentos de saúde, beleza, gastronomia, hospitalidade, comércio, idiomas, design, gestão, tecnologia e artes.

De acordo com o Senac, para se inscrever, é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa e satisfazer os pré-requisitos do curso escolhido. As inscrições são feitas na internet, e as aulas podem ser nas modalidades presencial ou flexível, a depender do segmento.

Ainda segundo o Senac, as oportunidades são para as cidades do Recife, de Paulista, Moreno, Rio Formoso, Sirinhaém, Vitória de Santo Antão, Pombos, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina. O aluno deve residir próximo ao local de realização das atividades, e as cargas horárias variam de 20 horas a 1.200 horas.

Após a análise dos inscritos, o resultado dos aprovados deve ser divulgado na segunda-feira (5). As matrículas podem ser feitas nessa data e também na terça-feira (6), de forma presencial, nas unidades do Senac ou em outros pontos mencionados no edital da seleção, disponível na internet. No documento, também é possível encontrar o número de vagas para cada curso.

Confira os cursos disponíveis

Recife

Pintor artístico

Aperfeiçoamento para garçom

Auxiliar de cozinha

Bartender

Cake design

Confeiteiro

Garçom

Métodos de preparo de cafés

Mixologia: criatividade e tendência

Preparo de alimentos congelados

Preparo de massas frescas e recheadas

Assistente administrativo

Técnico em finanças

Camareira em meios de hospedagem

Recepcionista em meios de hospedagem

Cuidador infantil

Cuidados com idosos com demência

Cuidados com pessoas com deficiência

NR-32: segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em massoterapia

Banco de dados

Técnico em informática

Paulista

Assistente administrativo

Assistente de recursos humanos

Basic english

Flebotomia

Garçom

Legislação de planos de saúde

Operador de telemarketing

Salgadeiro

Caruaru

Assistência de enfermagem em oncologia

Novas tendências de coloração

Garanhuns

Assistência de enfermagem domiciliar

Auxiliar de cozinha

Camareira em meios de hospedagem

Cuidador infantil

Ferramentas de marketing digital

Gestão do trabalho e biossegurança

Recreador

Segurança da informação

Vendedor

Petrolina

Assistente de serviços em comércio exterior

Treinamento e desenvolvimento de equipes

Qualidade nas relações interpessoais e no atendimento ao cliente

Atendente de lanchonete

Auxiliar de cozinha

Bartender

Boas práticas na manipulação de alimentos

Confeitaria para restaurantes

Confeiteiro

Cozinha industrial: técnicas e características

Pizzaiolo

Preparo de pizzas sem glúten e sem lactose

Preparo de sushis e sashimis

Sistemas de análise de perigos e pontos críticos de controle

E-commerce: vendendo no comércio eletrônico

Inovação de formato e canais de venda

Inteligência emocional em vendas

Procedimentos para exportação

Procedimentos para Importação

Assistência de enfermagem em oncologia

Atendente de farmácia

Cuidador de idoso

Flebotomia

Procedimentos técnicos em sala de vacina – tecnologias e inovações

Qualidade no atendimento em serviço de saúde

Shiatsu

Produção de arte 3D para jogos digitais

Vitória de Santo Antão

Atendimento humanizado em serviços de saúde

Garçom

Inteligência emocional em vendas

Photoshop

Web Designer

Serra Talhada

Agente de limpeza e conservação

Assistente administrativo

Assistente de logística

Cabeleireiro assistente

Cuidador de idoso

Estoquista

Operador de caixa

Recepcionista

Recepcionista em serviços de saúde

Vendedor

Arcoverde

Auxiliar de cozinha

Rio Formoso

Recepcionista em meios de hospedagem

Sirinhaém

Qualidade no atendimento ao turista

Moreno

Garçom

Pombos

Planejamento de marketing para gestores