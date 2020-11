Senac oferece 227 vagas em cursos gratuitos no Agreste e Sertão de PE

O Senac abriu inscrições para cursos gratuitos do Programa Senac de Gratuidade (PSG) em Garanhuns, Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Arcoverde, no Sertão. No total, são 227 vagas para 15 cursos nas áreas de beleza, gastronomia, gestão, saúde e vendas. As aulas serão na modalidade presencial. As inscrições podem ser realizadas pelo site até o domingo (22) para os cursos de Caruaru e até a próxima terça-feira (24) para os cursos oferecidos em Garanhuns e Arcoverde.

Em Caruaru, são vagas para técnico em secretariado e técnico em logística, e de aperfeiçoamento profissional para assistente de pessoal. No município de Arcoverde, será realizado o curso de atendente de lanchonete, que é de qualificação profissional. As outras capacitações serão feitas em Garanhuns.

Os interessados deverão atender aos pré-requisitos do PSG, como ter renda familiar total de até dois salários mínimos por pessoa, e às condições de cada curso, presentes no edital. Nesta oferta, os cursos de aperfeiçoamento (verificar edital) serão reservados a profissionais de cada área, devendo os interessados comprovarem experiência por meio de certificado de curso, cópia da carteira de trabalho ou declaração do empregador.

As datas são diferentes e os candidatos precisam estar atentos. Quem se interessou por um curso em Caruaru, o resultado dos alunos aprovados será divulgado na segunda-feira (23), e as matrículas serão realizadas nos dias 23 e 24 de novembro. Quem fez inscrição para curso em Garanhuns e Arcoverde, o resultado dos alunos aprovados será divulgado na quarta-feira (25) e as matrículas serão realizadas de 25 a 30 de novembro, presencialmente, na unidade do Senac em Garanhuns e no Sesc de Arcoverde.