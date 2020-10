Senac oferece 850 vagas para cursos gratuitos de qualificação em Serra Talhada e mais 16 cidades do Sertão de PE

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq-PE), abriu 850 vagas para cursos gratuitos de qualificação em 17 municípios do estado. Os interessados devem se inscrever até a terça (13).

Ao todo, são 20 cursos na modalidade presencial para as áreas de comércio, gastronomia, saúde, gestão e logística. As cargas horárias variam de 20 horas a 240 horas.

De acordo com o Senac, para se inscrever, é necessário possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, residir próximo a unidade de realização das atividades e preencher os pré-requisitos do curso escolhido. O cadastro dos interessados é feito através da página do Senac.

As oportunidades de qualificação são para as cidades de Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Moreno, Araçoiaba, Itapissuma, Escada, Palmares, Bezerros, Ibirajuba, Surubim, Arcoverde, Jucati, Dormentes, Araripina, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Triunfo.

O resultado dos aprovados deve ser divulgado na terça-feira (14). Após a divulgação dos selecionados, a instituição informou que as matrículas devem ser realizadas até a quinta (16), de forma presencial. As aulas têm início a partir dos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme o curso escolhido.

A lista completa com as especificações de cada curso, número de vagas e datas das atividades estão disponíveis no site do Senac. Demais dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone 0800 081 1688.

Confira os cursos disponíveis por cidade

Camaragibe

Inteligência Emocional e Vendas

Vendedor

Cabo de Santo Agostinho

Assistente de Logística

Processos Logísticos de Armazenagem e Movimentação de Materiais

Moreno

Auxiliar de Cozinha

Gastronomia para Pessoas com Restrições Alimentares

Araçoiaba

Assistente Administrativo

Empreendedorismo Digital

Itapissuma

Análise do Comportamento de Consumo

Representante Comercial

Escada

Assistente Administrativo

Liderança Coach e Gestão de Pessoas

Palmares

Assistente de Marketing e Vendas

Empreendedorismo Digital

Bezerros

Planejamento e Implantação de Loja Virtual

Vendedor

Ibirajuba

Planejamento e Implantação de Loja Virtual

Vendedor

Surubim

Planejamento e Implantação de Loja Virtual

Vendedor

Arcoverde

Atendente de Lanchonete

Preparo de Pizzas Sem Glúten e Sem Lactose

Jucati

Cuidador de Idosos

Qualidade e Segurança do Paciente

Dormentes

Assistente Administrativo

Liderança Coach e Gestão de Pessoas

Araripina

Qualidade no Atendimento em Serviços de Saúde

Recepcionista em Serviços de Saúde

Afogados da Ingazeira

Assistente Administrativo

Inovação de Formatos e Canais de Venda

Serra Talhada

Planejamento e Implantação de Loja Virtual

Recepcionista

Triunfo

E-commerce – Vendendo no Comércio Eletrônico

Vendedor