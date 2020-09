Senac oferece cursos na área de beleza em Serra Talhada

A unidade do Senac em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está com inscrições abertas para cursos na área de beleza. As formações são para barbeiro, design de sobrancelhas, design de sobrancelhas com henna e básico de depilação.

Para quem deseja se tornar um barbeiro, as aulas terão início no dia 14 de outubro, no turno da noite. Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 18 anos no ato da matrícula. Serão 172 horas-aula e o investimento é de três parcelas de R$ 350 no boleto, ou dez parcelas de R$ 105 no cartão de crédito.

Já o curso Básico de Depilação começa no próximo dia 22 e acontecem no turno da tarde. Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 18 anos no ato da matrícula. Com investimento de R$350 no boleto (ou seis parcelas de R$ 58,33 no cartão de crédito), a formação é de 30h/a.

O curso de Design de Sobrancelhas tem 20 horas-aulas, e acontecerá no turno da manhã, entre 26 a 30 de outubro. O investimento é de R$ 150no boleto ou três parcelas de R$ 50 no cartão. Já o de Design de Sobrancelhas com Henna é mais extenso, com 45 h/a entre 21 de setembro a 9 de outubro, no turno da noite. O investimento é de R$319 no boleto ou seis parcelas de R$ 53,16.

As inscrições para os cursos oferecidos podem ser realizadas presencialmente no Senac em Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú, número 911, Centro. No ato da inscrição, é necessário apresentar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. As vagas são limitadas. Mais informações sobre os cursos ser obtidas por meio do telefone (87) 3929-2350.

