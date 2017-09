Senac oferta cursos de Gestão, Beleza e Saúde em Serra Talhada

Para quem está em busca de qualificação, o Senac em Serra Talhada está com inscrições abertas para cursos nas áreas de Gestão, Beleza e Saúde. São oito programações que atendem desde as pessoas que querem começar numa nova profissão ou que pretendem aperfeiçoar suas habilidades. Cuidador Infantil, Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas, Rotinas de Departamento Pessoal, Corte e Escova e Design de Sobrancelha estão entre as opções ofertadas com aulas iniciando ainda em setembro (confira quadro abaixo).

Com cargas horárias que variam de 15h a 160h, ou seja, de uma semana a cerca de dois meses, os cursos têm investimento de R$ 80 a R$ 500, com pagamento no boleto bancário ou facilitado no cartão de crédito, dependendo da programação escolhida.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente no Senac Serra Talhada, que fica na Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro. O número de alunos é limitado e os interessados podem fazer a inscrição até o início do curso ou enquanto houver vagas. Para mais informações, o telefone de contato do Senac é (87) 3929.2350

PROGRAMAÇÃO

Gestão

Atendimento ao cliente (15h)

Período: 18 a 22/09/17

Horário: 19h às 22h

Investimento: 80,00 (Cartão ou boleto)

Técnicas de Vendas (15h)

Período: 25 a 29/09/17

Horário: 19h às 22h

Investimento: 80,00 (Cartão ou boleto)

Rotinas de Departamento Pessoal (15h)

Período: 16/09 a 20/10/2017

Horário: 19h às 22h

R$ 80,00 (Cartão ou boleto)

A Arte de Contar Histórias (30h)

Período: 30/10 a 13/11/2017

Horário: 19h às 22h

R$ 99,00 (3x no cartão ou 1x no boleto)

Beleza

Corte e Escova (42h)

Período: 25/09 a 09/10/2017

Horário: 08h às 12h

Investimento: 170,00 (3x no cartão ou 2x no boleto)

Design de Sobrancelhas (20h)

Período: 16/10 a 20/10/2017

Horário: 08h às 12h

Investimento: 99,00 (3x no cartão ou 1x no boleto)

Maquiagem Básica (20h)

Período: 23/10 a 31/10/2017

Horário: 14h as 17h

Investimento: 120,00 (3x no cartão ou 2x no boleto)

Saúde

Cuidador Infantil (160h)

Período: 12/09 a 29/11/17

Horário: 19h as 22h

Investimento: 500,00 (em até 6x no cartão de crédito)

Serviço

Cursos de Gestão, Beleza e Saúde – Senac Serra Talhada

Mais informações: (87) 3929.2350.