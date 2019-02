Senac realiza abertura do Qualifica Shopping em Serra Talhada

Aconteceu na última sexta-feira (1º), a abertura oficial do Projeto Qualifica Shopping, promovido pelo Senac. As aulas terão início na próxima terça-feira (12) na Estação Juventude, localizada no Alto Bom Jesus e na Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada – FAFOPST.

A primeira etapa do Qualifica Shopping tem oito turmas com cerca de trinta candidatos cada. Os cursos de Assistente Administrativo, Promotor de Vendas e Vendedor terão carga horária de 160 horas e o curso de Informática 96 horas.

A abertura contou com a presença dos candidatos inscritos para os cursos de Assistente Administrativo, Promotor de Vendas, Vendedor e Informática.

Com duração de três meses, no período de fevereiro a março, a formação acontecerá no Estação Juventude para os inscritos no turno da noite e na FAFOPST para os inscritos no turno da tarde.