Senado homenageia Marco Maciel com nome em sala

O nome de Marco Maciel, ex-senador e ex-vice-presidente da República, será homenageado com uma sala no Congresso Nacional destinada a reuniões de comissões – o plenário 2 da Ala Nilo Coelho do Senado. A homenagem póstuma, proposta pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT) e relatada pelo senador Jayme Campos (DEM-MT), foi aprovada no Plenário de hoje. A matéria vai à promulgação.

Marco Maciel morreu aos 80 anos, em 12 de junho, em decorrência de um quadro infeccioso respiratório. Há sete anos ele sofria do mal de Alzheimer.

Para Wellington Fagundes, Marco Maciel, que também foi governador de Pernambuco, era como um “ídolo” e parte como uma inspiração para os jovens brasileiros. O senador ainda nomeou o pernambucano como um “exemplo de valorização da conduta e do saber”.

“Eu, particularmente, juntamente com os homens públicos da minha geração, testemunhei seu talento e sua dedicação no desempenho de todos esses papeis. Por isso, acredito que o culto à memória de Marco Maciel é uma resposta positiva aos anseios dos jovens brasileiros em busca de inspiração para a nossa vida cívico-política”, comemorou o autor da proposta.

Os senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Bezerra (MDB-PE) também registraram a homenagem:

“Ficaremos muito honrados de, ao ler, de quando em quando, o nome de Marco Maciel, e vamos nos recordar do grande exemplo que ele deixou”, disse Esperidião.

“Essa homenagem do Senado vai abrir uma página importante entre tantas homenagens que Marco Maciel será alvo não só no Brasil, mas, de forma particular, no meu estado, em Pernambuco. Ele servirá certamente de inspiração para as novas gerações pela sua lição de vida como homem público, sempre muito reto e sempre apostando no diálogo e no entendimento”, pontuou Bezerra.

