Senai abre cursos de férias em Pernambuco

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Pernambuco está com inscrições abertas para cursos de férias em 2018 para várias áreas em todas as unidades espalhadas pelo Estado. De acordo com a instituição, os cursos estão com o preço reduzido. Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos pelo telefone 08006009606 e pelo site do Senai.

Faculdade

Na faculdade Senai, localizada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539 – Santo Amaro, Recife, estão disponíveis os cursos de robótica básica, controladores lógicos programáveis (básico e avançado) e inglês técnico no horário da noite. Pela tarde, é oferecido o curso “Discutindo Indústria 4.0”.

Recife e Região Metropolitana

Na Região Metropolitana do Recife, além da faculdade Senai, há também as unidades de Areias, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Jaboatão e Santo Amaro. Neles, há opções de cursos como introdução à robótica Lego, circuito fechado de TV, desenho auxiliado por computador, técnicas para falar em público, informática aplicada para melhor idade, operações com empilhadeira, resgate em altura, bolo de rolo pernambucano, tecnologia em cervejaria básica, chassi de motocicleta e básico em refrigeração, entre outros.

Agreste e Sertão

Na unidade do Senai em Caruaru, no Agreste do Estado, são oferecidos os cursos de gestão de pessoas, pesquisa de moda, operações com empilhadeira, fabricação de salgados para festas, fabricação de pizzas, bolo de rolo pernambucano e atitudes empreendedoras para o mercado de trabalho, entre outros.

Já a unidade de Garanhuns, também no Agreste, oferece cursos de acionamentos elétricos, técnicas de fabricação de pães, confeitaria para crianças, fabricação de doces, trabalho em altura, entre outros. No Sertão de Pernambuco, a unidade de Petrolina oferece os cursos de operações com empilhadeira, básico de Excel, atendimento ao público e confeitaria para crianças.