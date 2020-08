Senai abre vagas para cursos em Serra Talhada

O SENAI Petrolina está com inscrições abertas para os cursos de NR-10 Básico e NR-35 Trabalho em Altura, a serem ofertados na cidade de Serra Talhada, sertão do Pajeú pernambucano.

As aulas presenciais acontecerão no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura (antigo ITEP), localizado na Av. Custódio Conrado, nº 165 – Nossa Sra. da Conceição.

O NR-10 Básico, com carga horária de 40h, é um curso normativo exigido para quem trabalha com eletricidade e terá início no dia 8 de setembro. Já a formação em NR-35 é voltada para a segurança na execução de trabalhos em altura. Com carga horária de 8h, o curso está marcado para o dia 25 de setembro.

Mais informações podem ser consultadas no site www.pe.senai.br, pelos telefones (087) 3202-1390/1381 ou (081) 98160.1238 (Whatsapp) e pelo e-mail [email protected]