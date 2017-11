Será de pouco mais de R$ 800 mil o ‘socorro’ do Governo Federal par Serra Talhada

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou os cálculos de quanto cada município deve receber do Aporte Financeiro aos Municípios (AFM), no valor de R$ 2 bilhões. O repasse foi anunciado na noite da última quarta-feira (22), durante audiência com líder do movimento municipalista Paulo Ziulkoski e representantes das entidades estaduais municipalistas.

Dos R$ 2 bilhões, R$ 98 milhões foram destinados para socorrer as prefeituras de Pernambuco, que será rateado entre as mesmas levando em conta o coeficiente do FPM ano base de 2017.

No Sertão, Serra Talhada figura entre os municípios que tiveram direito a parcela maior do rateio, perde apenas para Petrolina.

A Capital da Beleza Feminina receberá R$ 844.290,24 e embora não seja o valor esperado pelos gestores, chega em boa hora para ajudar a compor o pagamento do 13º salário dos funcionários municipais.

Outras cidades do sertão, no porte de Serra Talhada receberão parcela menor, como é o caso de Arcoverde que ficou com R$ 783.983,79, Salgueiro com R$ 663.370,90. Para Afogados da Ingazeira o valor destinado será de R$ 482.451,56, já Araripina vai receber o mesmo valor destinado a Serra Talhada.

Via Caderno 1