Serra: em nota, Prefeitura diz buscar alternativas para recuperação do Pátio da Feira

Incêndio na noite do último sábado atingiu o local deixando muitos prejuízos aos feirantes

Em nota, a Prefeitura de Serra Talhada, informou que está acompanhando “todo o andamento da situação, enquanto aguarda o laudo pericial da Polícia Civil sobre as causas do acidente”.

A Prefeitura também destaca na nota, que no momento do incêndio que atingiu a área do Pátio da Feira Livre da cidade, tomou todas as medidas cabíveis para contenção do incêndio e tomar as primeiras providência e levantamento acerca dos prejuízos.

Ainda segundo a nota, a prefeita Márcia Conrado está buscando alternativas para a recuperação do local e apoio aos feirantes. Leia íntegra da nota ao final desta matéria.

O empresário Marcos Oliveira informou ao blog ter recebido a garantia do Deputado Sebastião Oliveira para destinar emenda de R$ 1 milhão para o Pátio da Feira.

Marcos, que já foi Secretário de Desenvolvimento Econômico reconhece que o local merece prioridade diante da situação das instalações. É uma das demandas que devem ser priorizadas pela prefeita Márcia Conrado, do PT.

“Depois da última enchente na área mandei mensagem para vários deputados federais solicitando R$ 1 milhão para socorrer o pátio da feira. O deputado Sebastião Oliveira foi o único que me retornou garantindo que destinaria o recurso através de uma emenda parlamentar.

“Após saber desse incêndio entrei em contato com o deputado Sebastião Oliveira que novamente assegurou a destinação do recurso para o município”.

Uma informação a que o blog teve acesso, entretanto, indica que o governo pode direcionar o recurso para o Condomínio Industrial, que ocupa mais espaço na mídia local. Há quem veja o socorro ao pátio como prioridade.

Acerca do incêndio ocorrido no Pátio da Feira Livre na noite do último sábado, 3 de julho, a Prefeitura de Serra Talhada informa que vem acompanhando todo o andamento da situação, enquanto aguarda o laudo pericial da Polícia Civil sobre as causas do acidente.

No momento do incêndio a Prefeitura acionou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, disponibilizou eletricista para isolar a corrente elétrica, contratou carros pipas para dar suporte ao Corpo de Bombeiros e mobilizou as equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Planejamento e Gestão, Relações Institucionais, Assistência Social, Serviços Públicos, Vigilância Sanitária e Gabinete para as primeiras providências e levantamento dos prejuízos.

A Prefeita Márcia Conrado está buscando alternativas para recuperação do local e apoio aos feirantes. Mais informações serão divulgadas ao longo desta segunda-feira (05.07).

Do Nill Júnior