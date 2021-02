Serra: projeto no CEU das Artes estimula leitura e criatividade

A Prefeitura Municipal de Serra Talhada, através da Fundação Cultural, no leque de suas ações formativas, está envolvendo crianças e adolescentes no Projeto Contação de História.

O Público Alvo inicial é de alunos da Educação infantil de 6 a 10 anos, posteriormente expandindo para as demais crianças da comunidade da Caxixola. As atividades ocorrem terças e quintas-feiras, das 09:00 ás 10:00 horas no CEU das Artes Caxixola.

O projeto é ministrado e apresentado pela atriz Dany Feitosa. A ideia é apresentar às crianças o universo da narrativa, um poderoso instrumento para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e dar sequência lógica aos fatos.

“As crianças serão estimuladas à ouvir, ler e criar uma nova história a partir de uma temática que lhe será dada, formando pequenos cidadãos cada vez mais interessados pela leitura”, defende o projeto.

Do Nill Júnioir