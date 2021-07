Serra recebe mais um lote de vacinas da Pfizer e Coronavac

O município de Serra Talhada recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (9).

Segundo a XI Gerência Regional de Saúde (GERES) são doses da Pfizer e CoronaVac, que vão acelerar o processo de imunização da população.

A capital do xaxado está com quase 30% da população vacinada com a primeira e segunda doses.

Em conversa com o Farol de Notícias, a diretora da XI Geres, Karla Millene, detalhou a quantidade do novo lote e quem deverá ter direito.

“Da Coronavac vieram 865 doses para XI Geres, sendo 294 para Serra Talhada. Serão vacinados de acordo com a faixa etária, primeira e segunda doses”, explicou.

Ainda segundo Millene, chegaram 3.066 doses da Pfizer, destinadas à população indígena em área urbana, 1.578 doses irão para Carnaubeira da Penha, 624 para Floresta, 792 para Itacururba, e 54 para Serra Talhada.

No geral, 5.443 doses chegaram para os dez municípios da região, e Serra Talhada foi contemplada com 852 deste montante.

Do Nill Júnior